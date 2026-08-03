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15:23, 3 августа 2026Экономика

Рублю спрогнозировали ослабление к доллару

Аналитик Проценко: Курс доллара может достичь 82 рублей к концу лета
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу лета курс доллара может укрепиться к рублю. Такой прогноз дала экономист Гузель Проценко, ее слова приводит RT.

Укрепление американской валюты к российской, не исключила аналитик, может оказаться сильнее, чем в июле. К концу лета, допустила она, курс доллара может достичь отметки в 82 рубля.

Более резкого ослабления российской валюты ожидать не стоит с учетом ряда факторов, отметила Проценок. К их числу эксперт отнесла жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, сохраняющую привлекательность рублевых вкладов, а также постепенное восстановление стоимости экспорта сорта нефти Urals.

В конце июля курс доллара к рублю на рынке Форекс обновил максимум почти за четырех месяца. Котировки американской валюты впервые с 4 апреля превысили 80 рублей.

Агентство Reuters объяснило подобную динамику в том числе усилившимися опасениями по поводу возможного ужесточения властями США антироссийских санкций. В ночь на 30 июля инициатива прошла второе процедурное голосование в верхней палате американского Конгресса: 84 сенатора проголосовали за продвижение документа, 12 — против.

Инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом законопроект дает президенту США Дональду Трампу право вводить 100-процентные пошлины в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа. Документ, как отмечается, получил широкую двухпартийную поддержку в Сенате.

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