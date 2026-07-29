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18:23, 29 июля 2026 (обновлено: 18:31, 29 июля 2026)Экономика

Курс доллара вырос в России до максимума за четыре месяца

Курс доллара обновил максимумы с начала апреля, поднявшись выше 80 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Курс доллара к рублю обновил 29 июля максимумы почти за четыре месяца. На форексе американская валюта впервые с 3 апреля поднялась выше 80 рублей, а официальный курс Центробанка (ЦБ) РФ, установленный на 30 июля, превысил 79 рублей впервые с 4 апреля.

Как пишет Reuters, наблюдаемое ослабление нацвалюты связано со снижением предложения экспортной выручки после проведения накануне единого налогового платежа, а также с усилившимися после голосования в Конгрессе США опасениями по поводу возможного введения Вашингтоном новых антироссийских санкций.

ЦБ поднял курс доллара на 66 копеек, до 79,36 рубля, а евро — на 58 копеек, до 90,21.

Ранее аналитик назвал базовым сценарий «безшокового» ослабления курса к концу лета до уровня 82-86 рублей за доллар.

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