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19:31, 29 июля 2026 (обновлено: 19:42, 29 июля 2026)Ценности

Звезда сериала «Счастливы вместе» в откровенном виде отметила 46-летие

Актриса Наталья Бочкарева в откровенном виде отметила 46-летие на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @natalia_bochkareva_official

Российская актриса Наталья Бочкарева в откровенном виде отметила 46-летие. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Счастливы вместе» устроила торжество на яхте, прокатившись по Москве-реке. На одном из кадров она позировала на палубе в черном бра-топе с глубоким декольте и облегающих белых брюках. Также артистка примерила кружевное мини-платье.

«Спасибо всем, кто был рядом и сделал этот праздник таким особенным. Спасибо за эмоции, за атмосферу и за ощущение, что этот день действительно был прожит на все сто», — указала она в подписи.

Ранее в июле российская актриса театра и кино Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в купальнике.

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