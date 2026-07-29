Mustang вылетел на лестницу у выхода из метро в Москве и попал на видео

В Москве Mustang вылетел на лестницу у выхода из метро и попал на видео

Ford Mustang вылетел на лестницу у выхода из метро «Домодедовская» в Москве и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Известно, что спорткар столкнулся с другим автомобилем, после чего оказался на ступенях перехода. На кадрах виден автомобиль, занявший почти всю ширину лестницы выхода из метро.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус попал в ДТП в Ярославской области, пострадали восемь человек. Авария произошла на автодороге Тутаев — Шопша в Ярославском районе.