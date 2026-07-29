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22:52, 29 июля 2026 (обновлено: 23:37, 29 июля 2026)Культура

Песня иноагента Монеточки исчезла из украинского «Человека-паука»

Песня Монеточки оказалась вырезана из украинской прокатной версии нового «Человека-паука»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Песня уехавшей из России певицы Елизаветы Гырдымовой, более известной как Монеточка (признана в РФ иноагентом), пропала из украинской прокатной версии свежего блокбастера «Человек-паук: Новый день». Об этом сообщает киевский телеканал «Киев24».

Композиция получила название «Монополия». Она играет в фильме в качестве саундтрека всего лишь несколько секунд, однако имя артистки указано в международной версии.

Несмотря на то что для песни в киноленте выделено не так много времени, цензоры все равно добились удаления нежелательной сцены. По данным канала, из украинской версии новой части франшизы именно этот фрагмент было решено вырезать.

Ранее сообщалось, что в новом «Человеке-пауке» обнаружена песня иноагента Монеточки. «Надеюсь, ей за эти три секунды славы заплатили много денег», — заявила кинокритик Тамара Ходова. Мировая премьера фильма запланирована на 31 июля.

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