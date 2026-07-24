«Это саморазрушение Запада». Сенат США проголосовал за жесткие санкции против России. Как они повлияют на мировую экономику?

Политолог Расмуссен: Законопроект о санкциях против России станет крупной ошибкой Трампа

В случае если президент США Дональд Трамп поддержит и подпишет новый законопроект о санкциях против России, это станет одним из крупнейших провалов его внешней политики, который ударит по позициям самого Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.

Вероятно, это нанесет гораздо больший ущерб Европе и США. Это просто невероятно глупое и очень плохое решение Трампа Эрл Расмуссен политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке

Ранее Сенат Конгресса США поддержал законопроект об ужесточении американских санкций против России. Документ направят в Палату представителей для голосования, однако сейчас законодатели находятся на каникулах вплоть до сентября. В случае если нижняя палата проголосует за инициативу, то ее должен будет подписать Трамп, приняв в качестве полноценного закона.

86 из 100 сенаторов проголосовали за новый законопроект о санкциях против России

Одним из соавторов законопроекта был ушедший 12 июля из жизни сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). 10 июля он заявлял, что согласовал с Белым домом новую версию законопроекта об антироссийских санкциях.

При этом сразу после того, как политика не стало, американские СМИ начали сообщать о планах Трампа поддержать законопроект в «знак памяти».

Как отметил Расмуссен, Трамп может поддержать инициативу и утвердить ее в качестве закона.

Это будет ошибкой, но, как мы знаем, Трамп принимает много плохих решений. Он может попробовать этим угрожать России, так как вокруг него много ястребов, резко настроенных против Москвы Эрл Расмуссен политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке

Однако эксперт подчеркнул, что Трамп непредсказуем и вероятность того, что он откажется принять законопроект, также велика: «Вокруг него слишком много групп интересов, между которыми сейчас идет борьба».

Линдси Грэм Фото: Gleb Garanich / Reuters

Что известно о законопроекте об антироссийских санкциях?

Первоначальная версия законопроекта о санкциях против России была инициирована весной прошлого года сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегой из Демократической партии Ричардом Блюменталем. Они предложили дать президенту США право вводить пошлины в размере 500 процентов на импорт из стран, которые покупают у России нефть.

Однако слишком высокий процент пошлин стал предметом критики, из-за чего принятие законопроекта затормозилось. Новая версия стала более компромиссной и предоставляет президенту США право:

вводить тарифы в размере 500 процентов на любой импорт из России в США;

вводить пошлины в 100 процентов против третьих стран, покупающих российские энергоресурсы;

вводить ограничения против торгового флота России, оборонных, финансовых и энергетических компаний;

вводить вторичные ограничения против Ирана и ливанского движения «Хезболла».

Тем не менее журнал Politico сообщает, что принятие проекта ужесточения антироссийских рестрикций может произойти не раньше сентября, когда должно состояться голосование в Палате представителей. Издание отмечает, что Трамп неоднократно менял свою позицию и данный пакет санкций пока не является окончательным. Несмотря на это, лидер большинства в Сенате Джон Тюн планирует ускорить рассмотрение законопроекта и принять его как можно скорее.

Кроме того, инициативу начали критиковать демократы. Они предложили внести поправки в законопроект из-за опасений, что его нынешняя версия предоставляет Трампу широкие полномочия для введения тарифов в отношении любой страны. По их мнению, это может привести к новому витку торговой войны.

Это не столько законопроект о санкциях, сколько масштабная лазейка для президента Трампа, позволяющая вводить новые пошлины Грегори Микс конгрессмен-демократ

Как отметил Расмуссен, законопроект, скорее всего, будет принят уже в сентябре, несмотря на все противоречия в Конгрессе.

«В Палате представителей разница в голосах невелика с обеих сторон. Как демократы, так и республиканцы поддерживают антироссийские санкции. Поэтому они могут попытаться проголосовать как можно скорее до проведения промежуточных выборов в ноябре», — сказал эксперт.

У законопроекта о санкциях против России есть противники. Но его все равно примут, пусть и с небольшим перевесом, — многие американские политики недальновидны и не хотят понимать общей картины Эрл Расмуссен политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке

Почему законопроект о санкциях против России может стать проблемой для Трампа?

Ряд американских политиков критикует законопроект Грэма, считая, что он ударит по самим США. Например, в прошлом году сенатор Рэнд Пол называл инициативу «самой масштабной угрозой для американской экономики», указав, что она может закончиться глобальным эмбарго против самой Америки. Он оказался единственным республиканцем в Сенате, который 28 июля проголосовал против этого проекта.

«Хотя законопроект направлен на "наказание" России, он скорее накажет союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты. Мировые полицейские в Вашингтоне настолько недоверчивы, что не могут заставить Россию и Украину заключить мир», — отмечал политик.

Как указал Расмуссен, эти санкции могут привести к нефтяному и продовольственному кризису во всем мире.

Санкции против России опасны, потому что это 20 процентов мировой добычи энергоресурсов. После того как мы отключили Персидский залив от снабжения, это станет серьезным ударом по многим странам Эрл Расмуссен политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке

Кроме того, исследователь указал, что такой законопроект лишь подтолкнет лишенные ресурсов страны мира к сотрудничеству с Россией, Индией и Китаем, а не с Западом.

«США и Европа много чего запрещают, но не предлагают взамен. Так что с экономической точки зрения это не лучшее решение. Это не заставит Индию и Китай покупать меньше российской нефти, а лишь оттолкнет их от западных держав. Это также нанесет удар по странам Глобального Юга, которые просто чаще начнут торговать с Пекином, так как он предлагает более качественные технологии и не требует ничего взамен», — добавил собеседник.

Расмуссен подчеркнул, что это решение лишь ударит по самим США и их экономике, так как они продолжают импортировать ряд чувствительных ресурсов из России, например, удобрения для сельского хозяйства. Кроме того, он выразил опасения, что право Трампа обложить пошлинами российско-китайскую торговлю лишь вызовет новый этап торговой войны Вашингтона и Пекина, который может быть проигран.

На мой взгляд, это саморазрушение Запада. Пострадают не русские или китайцы, а американские налогоплательщики Эрл Расмуссен политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке

Дональд Трамп Фото: Alex Brandon / Reuters

Что в России говорят об американских санкциях?

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что рестрикции Запада против России стали рекордными как по их числу, так и по бесполезности.

«Просто ставит мировые рекорды, причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, которые эти санкции наносят прежде всего самим их авторам и инициаторам», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада, но с 2022 года «русофобская машина была запущена на полный ход».