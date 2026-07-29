В США назвали сроки принятия законопроекта о санкциях против России

Politico: Законопроект о санкциях США против РФ, скорее всего, не будет принят до сентября

Законопроект об ужесточении санкций США против России, скорее всего, не будет принят до сентября. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп неоднократно менял свою позицию, и данный пакет санкций пока не является окончательным. Несмотря на это, лидер большинства в Сенате Джон Тюн планирует ускорить рассмотрение законопроекта и принять его уже на этой неделе.

Законодателям нужно будет решить множество проблем перед тем, как Сенат сможет принять законопроект. Кроме того, он может столкнуться с трудностями в Палате представителей.

«Палата, о которой идет речь, уже не будет работать в течение остальной части лета, поэтому этот законопроект, скорее всего, не будет принят до сентября», — говорится в материале.

Ожидается, что предложение Сената будет встречено с сопротивлением многими демократами в Палате представителей, которые выступают против предоставления Трампу широких полномочий по введению тарифов до 100 процентов на страны, которые являются покупателями значительных объемов российской нефти.

Ранее в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов «за» достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.