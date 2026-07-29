Самойлова назвала самый сложный вопрос о разводе с Джиганом

Самойлова заявила, что ей трудно ответить на вопрос сына Давида о разводе с Джиганом

Блогерша и модель Оксана Самойлова рассказала о самом сложном вопросе о разводе с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Его блогерша назвала шоу «Вопрос ребром», доступном на платфоре «VK Видео».

По словам Самойловой, самый сложный вопрос ей задает шестилетний сын Давид. «Вопрос, на который я до сих пор не знаю, как ему отвечать так, чтобы его не травмировать, это: "Мам, почему ты ушла от папы?"» — призналась она.

Блогерша добавила, что старшие дети реже затрагивают тему расставания родителей, так как лучше понимают ситуацию.

В апреле Савеловский суд Москвы официально расторг брак Самойловой и Джигана. Уточнялось, что супруги заключили мировое соглашение, по условиям которого рэпер получил особняк в Подмосковье, а блогерша — две квартиры. Они были в браке с 2012 года. У Самойловой и Джигана родились четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.