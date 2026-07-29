Мопед пропавших в Таиланде брата и сестры из России нашли разобранным и закопанным в землю

Мопед пропавших в Паттайе россиян Дианы и Романа нашли разобранным

Мопед пропавших в Таиланде брата и сестры из России — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа — нашли разобранным и закопанным в землю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что последний раз россиян видели именно на этом транспортном средстве. Теперь же байк в поврежденном состоянии обнаружили в земле. Его опознали по номерному знаку.

Брат и сестра пропали без вести в Таиланде 26 июля. Они заподозрили слежку за собой через телефон. Диана и Роман проживали в поселке Бристоль Парк в Паттайе со своей матерью. В настоящее время их ищут полицейские и волонтеры.