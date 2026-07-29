Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:34, 29 июля 2026Путешествия

Мопед пропавших в Таиланде брата и сестры из России нашли разобранным и закопанным в землю

Мопед пропавших в Паттайе россиян Дианы и Романа нашли разобранным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал SHOT

Мопед пропавших в Таиланде брата и сестры из России — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа — нашли разобранным и закопанным в землю. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что последний раз россиян видели именно на этом транспортном средстве. Теперь же байк в поврежденном состоянии обнаружили в земле. Его опознали по номерному знаку.

Брат и сестра пропали без вести в Таиланде 26 июля. Они заподозрили слежку за собой через телефон. Диана и Роман проживали в поселке Бристоль Парк в Паттайе со своей матерью. В настоящее время их ищут полицейские и волонтеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Павла Дурова объявили в международный розыск. ФСБ обвиняет основателя Telegram в содействии терроризму
    Российским таксистам разрешили ездить на локализованных машинах четырех марок
    «Самая красивая спортсменка мира» раскрыла секрет идеальной фигуры
    На Западе оценили удар России по Одессе
    Мопед пропавших в Таиланде брата и сестры из России нашли разобранным и закопанным в землю
    Нетаньяху ответил мэру Нью-Йорка на призывы арестовать его
    Российские магазины начали продавать продукты себе в убыток
    Блогера госпитализировали после выдавливания прыща
    Захарова отреагировала на интерес итальянской мафии к БПЛА Украины
    Рекордное количество аэростатов взмыли в небо над Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok