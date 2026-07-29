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10:05, 29 июля 2026 (обновлено: 10:13, 29 июля 2026)Россия

Два человека стали жертвами ночной атаки ВСУ на Крым

Глава Аксенов: Два человека стали жертвами ночной атаки ВСУ на Крым
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Два человека стали жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он отметил, что еще пятеро граждан получили ранения. Аксенов выразил соболезнования родственникам жертв. Глава Крыма пообещал оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

«Никто не останется один на один со своей бедой», — указал Аксенов в посте.

До этого стало известно, что четыре человека не выжили во время налетов дронов ВСУ в Белгородской области. Кроме того, в Белгороде, Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах пострадали 46 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, указал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В Минобороны рассказали, что в ночь на 29 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России. Атакам подверглись Татарстан, Крым и Чувашия, а также Рязанская, Ростовская и Воронежская области.

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