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10:44, 29 июля 2026 (обновлено: 10:45, 29 июля 2026)Россия

Полуголые россияне устроили массовую драку и попали на видео

В Ростове-на-Дону полуголые мужчины устроили массовую драку на улице Станиславского
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

В Ростове-на-Дону полуголые мужчины устроили массовую драку на улице Станиславского. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На представленных кадрах видно, как разъяренные горожане бегают по тротуарам и проезжей части. Некоторые из них вооружены предметами, похожими на металлические ломы.

По сведениям издания, такие разборки на улице Станиславского не редкость. Сотрудники полиции начали проводить проверку и искать хулиганов, которые перебудили жителей нескольких домов.

До этого сообщалось, что массовая драка произошла у ночного клуба в Москве из-за брошенных окурков у машины. Успокоить участников потасовки сумел охранник, вооруженный перцовым баллончиком.

Еще раньше в Башкирии группа неизвестных ворвалась в ночной клуб «Матрешка» и избила отдыхающих. По факту случившегося была организована проверка.

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