«Земля очень важна». Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, а после раскритиковал позицию НАТО по Украине

Зеленский: Вопрос возвращения Крыма сейчас не стоит на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Крыма остается важным для Киева, однако сейчас не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в эфире программы Hannity на телеканале Fox News. Там же украинский лидер рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом, лицензиях на производство ракет для комплексов Patriot и вновь подверг критике позицию НАТО по вопросу членства Украины.

Зеленский высказался о возвращении Крыма

Во время интервью Зеленского спросили, остается ли возвращение Крыма «на повестке дня» после украинских ударов по полуострову. В ответ он заявил, что на данный момент этот вопрос не является первоочередным. «К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что Киев по-прежнему считает вопрос территорий принципиальным.

Итак, самое главное между нами – это земля, она очень важна. <…> Но самое главное – не потерять людей Владимир Зеленский президент Украины

При этом ранее на Украине заявили, что наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трамп согласился предоставить лицензии на производство ракет Patriot

После переговоров Зеленский заявил, что Трамп поддержал идею предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

«Сегодня у нас состоялась очень хорошая встреча с президентом Трампом. Он согласился, что даст нам лицензии», — подтвердил он.

Ранее тем же днем Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что стороны обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы в сфере оборонного сотрудничества. Кроме того, по его словам, обсуждалась активизация дипломатического процесса и дальнейшее взаимодействие Киева и Вашингтона.

В июле Дональд Трамп допускал возможность передачи Украине такой лицензии, отмечая, что после получения необходимой технической документации страна сможет начать собственное производство.

Вместе с тем ряд американских экспертов усомнился в том, что это окажет влияние на ситуацию в ближайшей перспективе. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что выпуск подобных ракет требует сложного производственного цикла, многочисленных испытаний и может занять около двух лет. Кроме того, по его словам, компания Lockheed Martin сталкивается с ограничениями в поставках редкоземельных материалов.

Схожую оценку дал и подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он считает, что создание нового производства и выпуск первых серийных ракет займут около трех лет, поэтому решение о лицензировании не окажет заметного влияния на ход конфликта в ближайшее время.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Зеленский вновь раскритиковал позицию НАТО

В интервью Fox News президент Украины также затронул вопрос членства страны в НАТО. Он заявил, что до сих пор не понимает, почему Киев так и не получил приглашения присоединиться к альянсу.

«Я никогда не мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина стремится сохранить военный потенциал при поддержке США и европейских партнеров, а вступление в Североатлантический альянс Киев рассматривает как одну из возможных гарантий безопасности после завершения конфликта.

Мы хотим быть сильными. Мы хотим оставаться сильными вместе с американцами и европейцами. Мы готовы оказывать поддержку Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что членство в НАТО остается для Украины важным вопросом, поскольку, по мнению Киева, может стать одной из основ будущей системы безопасности.

Зеленский рассказал о переговорах с Трампом

Заявления прозвучали спустя день после встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры прошли 28 июля в закрытом формате и продолжались около часа.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, встреча прошла «в позитивном и продуктивном ключе».

Журналистка Newsmax Нана Саджайя со ссылкой на источник сообщила, что беседа была «очень предметной». По ее данным, стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта, а также предстоящую поездку спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев для активизации дипломатических усилий.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов также отметил, что Киев и Вашингтон договорились «интенсифицировать» переговорный процесс на различных уровнях.