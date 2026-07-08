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16:49, 8 июля 2026Мир

США позволят Украине производить Patriot

Трамп: Украина сможет производить Patriot по американской лицензии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США выдаст Украине лицензии на производство зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп во время совместной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Мне одна птичка нашептала, что мы дадим вам лицензии, мы покажем, как это делать», — пообещал он.

Речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство. Это позволит Киеву самостоятельно выпускать и собирать элементы системы противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский встретился на саммите НАТО в Анкаре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что проинформировал политика о нехватке у Украины систем для Patriot.

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