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14:20, 8 июля 2026Бывший СССР

Зеленский встретился с сенатором-террористом

Зеленский встретился с сенатором США Грэмом на саммите НАТО в Анкаре
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился на саммите НАТО в Анкаре с сенатором США Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Мы очень содержательно обсудили перспективы в дипломатии и то, что необходимо для ее успеха. Я проинформировал о нехватке ракет-перехватчиков для Patriot», — заявил Зеленский.

Отмечается, что украинский лидер также обсудил вопросы санкций против России с двухпалатной делегацией Конгресса США.

Накануне саммита стало известно, что Украина отвергла мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. Отмечается, что Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

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