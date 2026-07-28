Захарова заявила о неотвратимости возмездия за атаки ВСУ на пассажирские автобусы

МИД России: Все причастные к атакам ВСУ на автобусы в регионах понесут ответственность

Все причастные к атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусы в регионах понесут ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Все причастные к этим атакам понесут ответственность — возмездие неотвратимо», — подчеркнула дипломат.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). 28 июля ВСУ также атаковали рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области.