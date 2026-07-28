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21:40, 28 июля 2026 (обновлено: 21:50, 28 июля 2026)Мир

Захарова заявила о неотвратимости возмездия за атаки ВСУ на пассажирские автобусы

МИД России: Все причастные к атакам ВСУ на автобусы в регионах понесут ответственность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Все причастные к атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусы в регионах понесут ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Все причастные к этим атакам понесут ответственность — возмездие неотвратимо», — подчеркнула дипломат.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР). 28 июля ВСУ также атаковали рейсовый автобус в Шебекино Белгородской области.

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