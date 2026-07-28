Самойлова оправдалась за аренду роскошного дома

Оксана Самойлова объяснила, для чего арендует дом стоимостью более миллиона рублей

Блогерша, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова объяснила, для чего арендует дом стоимостью более миллиона рублей, в шоу «Вопрос ребром». Соответствующий выпуск доступен на Youtube.

Одна из гостей мероприятия задала звезде вопрос, действительно ли ей нужны все комнаты в дорогом доме, который та снимает за два миллиона рублей после развода с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Девушка отметила, что многим людям нужно работать два года, чтобы заработать эту сумму, тогда как блогер тратит ее за месяц.

Самойлова опровергла информацию о двух миллионах, уточнив, что на самом деле платит за дом меньше. «Но да, мне нужны все комнаты, еще и не хватает. У меня четверо детей, родители. Если приезжает брат, ему уже негде остаться ночевать… Все дети хотят жить в комфорте, поэтому, если есть такая возможность, то да. Всего комнат шесть. А, чтобы вы понимали, дом, который я строила [с Джиганом], там было 13 спален. Вот там мы бы разместились, но…», — добавила модель.

На шоу Самойлова также заявила, что ее дети от брака с Джиганом никогда не были в метро, однако очень хотели бы там побывать.