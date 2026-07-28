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22:51, 28 июля 2026Мир

Над Черным морем заметили беспилотник-разведчик НАТО

ТАСС: Беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix заметили над Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix заметили над Черным морем, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Европейского союза (ЕС).

Отмечается, что аппарат вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и следовал с запада на восток акватории над нейтральными водами.

Беспилотник находится под управлением Военно-воздушных сил Италии, он движется на высоте свыше 16 километров и пока не входил в воздушное пространство других стран, за исключением Болгарии.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II более пяти часов проводил патрулирование над акваторией Черного моря южнее Крымского полуострова.

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