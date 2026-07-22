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15:29, 22 июля 2026 (обновлено: 16:26, 22 июля 2026)Мир

Американский самолет-разведчик более пяти часов патрулировал Черное море

РИА Новости: Самолет США более пяти часов проводил патрулирование над Черным морем
Кристина Козлова (редактор)

Фото: NurPhoto / Contributor / Getty images

Американский самолет-разведчик в понедельник, 20 июля, более пяти часов проводил патрулирование над акваторией Черного моря южнее Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

«Самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II вылетел с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии около 08:50 по московскому времени и направился на запад — в направлении побережья Грузии, после чего выполнил разворот и отправился обратно», — следует из публикации.

О предыдущем полете Bombardier Challenger 650 Artemis II над Черным морем сообщалось 18 июля. Тогда разведывательная миссия продолжалась около 40 минут.

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