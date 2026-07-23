На Западе задали неудобный вопрос Зеленскому после отставки главкома ВСУ

Профессор Дизен: Отставки Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X задал неудобный вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому после отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По мнению эксперта, отставки Сырского недостаточно для преодоления кризиса власти на Украине. Он напомнил, что генерал был уволен после протестов, однако министр обороны Михаил Федоров, из-за отставки которого люди вышли на улицы, не восстановлен в своей должности.

«Будет ли этого достаточно, чтобы успокоить общественность и стабилизировать все более нелегитимное правительство?» — задался вопросом Дизен.

Ранее Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Глава государства подписал еще два указа, которыми назначил Игоря Скибюка главой Генштаба, а Михаила Драпатого — главкомом ВСУ.

