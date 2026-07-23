Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:16, 23 июля 2026Мир

Лавров встретился с Рубио

Лавров и Рубио начали переговоры на полях саммита АСЕАН в Маниле
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Jeremiah / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Накануне Лавров заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

Рубио, в свою очередь, отметил, что обсудит с главой российского МИД, есть ли сейчас возможность для Вашингтона сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

Ранее специалист Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что встреча Рубиои Лаврова вряд ли завершится прорывом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Есть пострадавшие и серьезные последствия». Российские регионы отразили ночную атаку ВСУ
    Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета
    Инициатором встречи Лаврова и Рубио выступила американская сторона
    Американский министр допустил введение санкций против китайских ИИ-компаний
    Jeland анонсировал новый полноприводный кроссовер для России
    На Западе задали неудобный вопрос Зеленскому после отставки главкома ВСУ
    Россиянин прострелил головы четырем спящим людям
    Лавров встретился с Рубио
    В Воронежской области при атаке ВСУ пострадали люди
    Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok