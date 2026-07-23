Лавров встретился с Рубио

Лавров и Рубио начали переговоры на полях саммита АСЕАН в Маниле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят встречу в столице Филиппин Маниле. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят на полях мероприятий по линии АСЕАН.

Накануне Лавров заявил, что намерен поинтересоваться у Рубио о заявлении президента США Дональда Трампа относительно возможности скорого урегулирования конфликта на Украине.

Рубио, в свою очередь, отметил, что обсудит с главой российского МИД, есть ли сейчас возможность для Вашингтона сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

Ранее специалист Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что встреча Рубиои Лаврова вряд ли завершится прорывом в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.