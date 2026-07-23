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07:58, 23 июля 2026 (обновлено: 08:00, 23 июля 2026)Экономика

Москвичам рассказали о погоде

Гидрометцентр: В Москве 23 июля ожидается гроза и до 23 градусов тепла
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Облачная с прояснениями погода, дождь, гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 23 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Кратковременный дождь с грозой пройдет местами. Температура воздуха в Москве составит от 21 до 23 градусов тепла, по области от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер ожидается юго-западный, будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Погодные условия в столице будет определять тыловая часть циклона, уходящего своим центром на запад Архангельской области. В пятницу, 24 июля, днем местами ожидаются кратковременные дожди, ночью столбики термометров покажут плюс 12-14 градусов, днем ожидается плюс 22-24 градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в пятницу, 24 июля, на Москву обрушатся сильные дожди.

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