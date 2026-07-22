Москвичей предупредили о сильных осадках

Синоптик Шувалов: Интенсивные осадки обрушатся на Москву в конце рабочей недели

В пятницу, 24 июля, на Москву обрушатся сильные дожди. Об интенсивных осадках в конце рабочей недели предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Москва 24».

В среду и четверг, 22 и 23 июля, вероятность осадков не очень высокая, но небольшие дожди все же возможны. Сильными они станут в пятницу и субботу, 24-25 июля, уточнил синоптик. Одновременно с этим температура воздуха снизится до плюс 18-20 градусов Цельсия.

При этом Шувалов не исключает возвращение жары в конце недели. В целом температура будет умеренно теплой и комфортной — до плюс 24 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. В воскресенье, 26 июля, столбики термометров могут показать до плюс 25 градусов, заключил метеоролог.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова пообещала жителям Москвы выходные без жары.