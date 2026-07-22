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13:53, 22 июля 2026 (обновлено: 13:57, 22 июля 2026)Экономика

Москвичам назвали время ухода жары

Синоптик Позднякова: Москвичей ждут выходные без жары
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, в столичном регионе ожидается комфортная погода: жары и осадков почти не предвидится. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 24 июля, под влиянием циклона, сформировавшегося над югом Европейской России, в Москве ожидается погода с кратковременными дождями. Температура воздуха будет комфортной. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около плюс 15-17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов.

К выходным на смену дождям придет переменная облачность. В субботу осадки могут быть слабыми, кратковременными и локальными. Ночью ожидается плюс 15-17 градусов, днем — плюс 22-24 градуса.

По словам синоптика, погода будет комфортной для отдыха на свежем воздухе: жара отступит, а сильных дождей и похолодания не предвидится.

Ранее жителям московского региона предсказали неделю дождей разной интенсивности.

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