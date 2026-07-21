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17:11, 21 июля 2026Экономика

В Москву придет сезон дождей

Гидрометцентр: Дожди ожидаются в Москве на протяжении всей недели
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московский регион придет очередной сезон дождей — осадки ожидаются в столице на протяжении всей недели, следует из данных Гидрометцентра России.

По прогнозам, осадки выпадут как днем, так и ночью. Во вторник, 22 июля, местами пройдет кратковременный дождь, на востоке области он будет сильным. В отдельных районах ожидается гроза. Местами кратковременный дождь с грозой прогнозируется также в среду, 23 июля. В другие дни жителей столичного региона ждут кратковременные дожди местами или небольшие дожди.

Температурные показатели на неделе днем будут варьироваться от плюс 22 до плюс 26 градусов Цельсия. Ночами в течение рабочей недели ожидается плюс 13-15 градусов, в выходные, 25 и 26 июля — плюс 10-15 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал несколько иной прогноз. По его словам, дожди в столице прекратятся в конце рабочей недели.

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