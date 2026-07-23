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07:36, 23 июля 2026Экономика

Американский министр допустил введение санкций против китайских ИИ-компаний

Бессент: В случае скрытых атак со стороны китайских ИИ-компаний могут быть введены санкции
Дмитрий Воронин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент допустил введение санкций в отношении китайских компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта, при проведении ими масштабных атак. Об этом он написал в X.

«В случае проведения фирмами из КНР скрытых атак промышленного масштаба с применением метода дистилляции, представляющих собой кражу интеллектуальной собственности, будет рассмотрена возможность введения рестрикций и включения в санкционные списки», — указал министр.

На фоне усиливающегося технологического противостояния между Китаем и США в американской Anthropic недавно пожаловались что в Китае систематически и без разрешения используют результаты работы передовых американских моделей для создания конкурирующих чат-ботов со значительно меньшими затратами при помощи метода «состязательной дистилляции», представляющего собой обучение одной модели на основании ответов другой, а также закрыли доступ к ИИ-моделям для Alibaba и других подвергшихся соответствующей критике компаний.

Тем временем, китайские власти рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля в сфере искусственного интеллекта и полупроводников, а выпуск ИИ-модели китайского стартапа Moonshot, которая, по ее заявлениям, не уступает ведущим разработкам OpenAI и Anthropic, обвалил на прошлой неделе котировки крупнейших мировых компаний,

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