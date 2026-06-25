Акции Alibaba рухнули после обвинений со стороны Anthropic

Акции Alibaba подешевели до минимума за 16 месяцев после высказанных Anthropic претензий

Акции Alibaba упали до минимума за 16 месяцев, потеряв за день 4,43 процента от стоимости. Котировки рухнули на фоне обвинений ИИ-компании Anthropic, которая в письме американским сенаторам заявила о попытке китайского техногиганта присвоить возможности ее моделей. Об этом пишет Bloomberg.

Anthropic посетовала, что в Китае систематически и без разрешения используют результаты работы передовых американских моделей для создания конкурирующих чат-ботов со значительно меньшими затратами, применяя метод, известный как «состязательная дистилляция». По словам представителей компании из США, системы ИИ, созданные таким способом, зачастую лишены необходимых механизмов защиты.

По утверждению Anthropic, Alibaba пыталась обучать свои модели на основе ее разработок и провела почти 29 миллионов операций с использованием тысяч аккаунтов. С точки зрения авторов публикации, прозвучавшие обвинения усиливают опасения по поводу способности китайских технологических компаний конкурировать в глобальной ИИ-гонке, несмотря на то что они предлагают относительно недорогие и довольно качественные продукты.

Как стало известно на прошлой неделе, китайская компания DeepSeek, которая в начале 2025 года произвела фурор на рынках, обвалив котировки американских технологических компаний, привлекла более 7,4 миллиарда долларов в первом раунде финансирования, став самым дорогим стартапом КНР в сфере искусственного интеллекта с оценкой более чем в 50 миллиардов долларов.