WSJ: Самый дорогой китайский ИИ-стартап оценили в $50 млрд

Китайская компания DeepSeek привлекла более 7,4 миллиарда долларов в первом раунде финансирования, став самым дорогим стартапом КНР в сфере искусственного интеллекта с оценкой более чем в 50 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседников WSJ, основатель DeepSeek Лян Вэньфэн, которому до начала раунда принадлежало 90 процентов акций, сохранил контроль над компанией благодаря необычной схеме, cогласно которой большинство внешних инвесторов вкладывали средства не напрямую в стартап, а в товарищество с ограниченной ответственностью под управлением бизнесмена.

DeepSeek, которая в начале 2025 года произвела фурор на рынках, обвалив котировки американских технологических компаний и удостоившись похвалы от главы Apple Тима Кука и других лидеров бизнеса, играет важную роль в планах Пекина по достижению технологической самодостаточности. В частности, стартап помогает китайским компаниям-производителям чипов, включая Huawei, адаптировать продукцию к запуску мощных моделей искусственного интеллекта.

В начале месяца также стало известно, что производители выращенных в лабораториях китайских алмазов стали одними из бенефициаров ИИ-бума. После подтверждения возможности эффективного использования искусственных камней в качестве ключевого компонента для охлаждения микросхем при их выпуске акции Zhecheng Huifeng Diamond Technology и SF Diamond подскочили за неделю на 51 и 40 процентов соответственно и продолжили расти.