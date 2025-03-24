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20:43, 24 марта 2025Наука и техника

Глава Apple похвалил китайский ИИ

Глава Apple Тим Кук назвал китайскую нейросеть DeepSeek превосходной
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Giada Papini Rampelotto / Globallookpress.com

Глава Apple Тим Кук похвалил китайскую модель искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek. На это обратило внимание издание 9to5Mac.

Руководитель американской корпорации посетил Китай. Источники издания South China Morning Post рассказали, что в кулуарах Китайского форума развития в Пекине Тим Кук назвал модель ИИ DeepSeek превосходной. Кук не стал конкретизировать, почему пришел к такому мнению.

Журналисты медиа отметили, что Apple все еще не получила разрешение на запуск нейросети Apple Intelligence на iPhone в Китае. Вероятно, в том числе поэтому глава корпорации лично посетил страну.

Журналисты 9to5Mac отметили, что у DeepSeek неоднозначная репутация. Так, создателей модели уличали в завышении ее характеристик. Также власти в США и Европе начали расследовать потенциальную угрозу китайских нейросетей национальной безопасности.

«Куку часто приходится делать дипломатичные замечания в адрес страны, независимо от того, насколько ее политика и действия могут противоречить ценностям производителя iPhone», — прокомментировали заявление главы Apple журналисты 9to5Mac. По мнению авторов медиа, Apple и Тим Кук находятся в зависимом положении от Китая.

Ранее специалисты Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) рассказали, что поставки смартфонов иностранных брендов на местном рынке упали на 21 процент. В том числе это связано с сильной конкуренцией, которую навязывают китайские бренды.

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