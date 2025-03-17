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15:31, 17 марта 2025Наука и техника

Китайцы потеряли интерес к иностранным смартфонам

Reuters: Поставки смартфонов иностранных брендов в Китае упали на 21%
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Поставки смартфонов иностранных брендов на рынок Китая упали на 21 процент. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты сослались на отчет Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT). В материале говорится, что в январе поставки смартфонов иностранных брендов сократились на 21 процент в годовом исчислении. В штуках поставки упали с 5,5 миллиона в январе 2024 года до 4,4 миллиона единиц в начале 2025 года.

Специалисты назвали главной причиной снижения интереса к иностранным гаджетам сильную конкуренцию на рынке Китая. Так, за 2024 год местная корпорация Huawei нарастила поставки на 50 процентов и наладила выпуск процессоров собственного производства. По словам аналитиков CAICT, лидер отрасли Vivo обеспечил потребителя продукцией во всех ценовых сегментах. Также поставки увеличила Xiaomi, которая предложила пользователям собственную прошивку HyperOS.

Доля рынка главного иностранного бренда в Китае — Apple — сократилась из-за того, что компания не смогла согласовать запуск собственных сервисов искусственного интеллекта (ИИ). Аналитики заметили, что иностранные компании пытаются предлагать скидки и договариваться с местными торговыми сетями, чтобы продвигать свою продукцию.

В середине марта авторитетный аналитик и инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple обязана отреагировать на провал с разработкой голосового помощника Siri и ИИ. Ко вспомнил про основателя компании Стива Джобса и предложил нынешнему руководителю Тиму Куку публично извиниться за проблемы IT-гиганта.

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