ВСУ атаковали FPV-дронами российский регион

Один мирный житель не выжил при атаке FPV-дронами на Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами Суземский район Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Егор Ковальчук в Telegram.

По его словам, один мирный житель не выжил, еще одна женщина пострадала. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую помощь и поддержку. Пострадавшей — скорейшего выздоровления», — отметил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на город Трубчевск Брянской области пострадал 11-летний ребенок. Мальчика доставили в больницу.