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09:33, 20 июня 2026Россия

ВСУ атаковали FPV-дронами российский регион

Один мирный житель не выжил при атаке FPV-дронами на Брянскую область
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дронами Суземский район Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Егор Ковальчук в Telegram.

По его словам, один мирный житель не выжил, еще одна женщина пострадала. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую помощь и поддержку. Пострадавшей — скорейшего выздоровления», — отметил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на город Трубчевск Брянской области пострадал 11-летний ребенок. Мальчика доставили в больницу.

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