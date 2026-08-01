Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 1 августа 2026Бывший СССР

Украину обвинили в пиратстве после удара по судну России

Лихачев: Атака ВСУ на теплоход «Янина» является актом пиратства
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговый теплоход «Янина», принадлежащая компании Fesco, которая входит в контур госкорпорации «Росатом», является актом пиратства и морского разбоя. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», — сказал он.

Лихачев подчеркнул, что экипаж судна в безопасности. Его помогли спасти воздушные силы Черноморского флота (ЧФ), а также команда корабля Delphinus во главе с капитаном — гражданином Египта. Глава госкорпорации поблагодарил их, добавив, что морское братство остается нерушимой ценностью.

Ранее стало известно, что торговое судно «Янина» затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов Вооруженных сил Украины. Лихачев указал, что это был мирный корабль, который перевозил грузы гражданского назначения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Таких нельзя оставлять в живых». В Таиланде потребовали казнить убийц брата и сестры из России. Как отреагировало правительство?
    Стало известно о высокой эффективности российской ПВО в прибрежье Азовского моря
    Накопительные пенсии россиян пересчитают с 1 августа
    Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах России
    Блогерша Лерчек решила обжаловать решение суда об условном сроке
    Россиян предупредили об опасности эротического контента
    ВСУ обвинили в использовании детей в качестве живого щита
    Генералы ВСУ ушли на пенсию после увольнения Сырского
    Украину обвинили в пиратстве после удара по судну России
    Россиян предупредили о риске инфаркта из-за мороженого в жару
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok