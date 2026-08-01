Украину обвинили в пиратстве после удара по судну России

Лихачев: Атака ВСУ на теплоход «Янина» является актом пиратства

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговый теплоход «Янина», принадлежащая компании Fesco, которая входит в контур госкорпорации «Росатом», является актом пиратства и морского разбоя. Об этом заявил генеральный директор компании Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», — сказал он.

Лихачев подчеркнул, что экипаж судна в безопасности. Его помогли спасти воздушные силы Черноморского флота (ЧФ), а также команда корабля Delphinus во главе с капитаном — гражданином Египта. Глава госкорпорации поблагодарил их, добавив, что морское братство остается нерушимой ценностью.

Ранее стало известно, что торговое судно «Янина» затонуло в акватории Черного моря из-за атаки морских дронов Вооруженных сил Украины. Лихачев указал, что это был мирный корабль, который перевозил грузы гражданского назначения.