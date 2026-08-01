«Таких нельзя оставлять в живых». В Таиланде потребовали казнить убийц брата и сестры из России. Как отреагировало правительство?

В Таиланде местные жители призвали казнить подозреваемых в расправе над двумя россиянами

В Таиланде разгневанные местные жители призвали казнить преступников, подозреваемых в расправе над двумя россиянами — 17-летним Романом и 22-летней Дианой Назимовыми. Вместе с гражданами РФ они лишили жизни местную семью, члены которой, как предполагается, стали свидетелями расправы над молодыми людьми.

Толпа недовольных тайцев собралась у полицейского участка, в котором держат двух подозреваемых, утром в субботу, 1 августа. Когда предполагаемых убийц вывели на улицу для поездки в суд, толпа местных начала прорываться к ним, расталкивая журналистов. Они требовали казнить виновных.

Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых! жители Таиланда

Адвокат обвиняемых, в свою очередь, сообщил, что его подзащитным действительно грозит смертная казнь сразу по двум уголовным делам, которые возбуждены против них: об убийстве и сокрытии тел россиян и семьи тайцев. «По обоим делам Уголовным кодексом предусмотрена в качестве высшей меры наказания смертная казнь», — указал он.

Кадр: @The_PattayaNews

О пропаже брата и сестры Назимовых стало известно на прошлой неделе — 26 июля. Молодые люди уехали из дома на мотобайке. Спустя 26 минут со смартфона Дианы пришло единственное сообщение — Urgent! («Срочно!»). В это же время с ее телефона была определена последняя геолокация в 200 метрах от дома. После этого брат и сестра перестали выходить на связь. Мать Назимовых обратилась в полицию.

30 июля правоохранители задержали главаря банды, подозреваемой в расправе над россиянами. Им оказался 43-летний рецидивист Тхана Кыттхонг, известный как Понг. Вместе с ним был задержан его сообщник — 39-летний Тхонгчай Синин, известный как Тхонг. Подозреваемые признались в убийстве молодых россиян и показали место, где спрятали их тела. Вместе с ними правоохранители обнаружили еще три трупа.

Свидетели рассказали о других зверствах Понга

Один из подозреваемых в убийстве брата и сестры из России — Понг — ранее был арестован за кражу несовершеннолетнего ребенка и хранение оружия. Давшая свидетельские показания местная жительница — соседка семьи, с которой он расправился, — рассказала, что Понг и ранее учинял зверства.

По ее словам, перед убийством соседей Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей, после чего застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил 17-летнего Романа.

Кадр: @The_PattayaNews

Мать россиян одним словом назвала убийц своих детей

Мать Романа и Дианы Назимовых Зарина сделала заявление после того, как узнала, что Понг и Тхонг признались в убийстве ее детей.

Суки! Убили моих детей Зарина мать убитых в Таиланде россиян

До этого женщина назвала Диану и Романа неконфликтными и спокойными людьми. Она также отметила, что у нее с дочерью были отношения, как у лучших подруг. «Она всегда делилась со мной тем, что происходит в ее жизни. Поэтому я уверена, что у нее не было конфликтов, угроз или людей, которых она боялась», — рассказывала Зарина.

Также женщина надеялась, что полиции Таиланда удастся найти ее детей живыми.

Российское посольство в Таиланде пообещало оказать необходимое содействие матери убитых в Таиланде брата и сестры Назимовых. «Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян», — заверил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

Кадр: @The_PattayaNews

Премьер Таиланда извинился из-за убийства россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун в субботу, 1 августа, прибыл в Паттайю, где убили россиян — брата и сестру Назимовых. Политик принес извинения в связи с произошедшим.

Приносим свои извинения за произошедшее. Этот инцидент нанес удар по имиджу Таиланда и доверию к сфере туризма Анутхин Чанвиракун премьер-министр Таиланда

Чанвиракун отметил, что «подобные происшествия случаются нечасто». Вместе с тем он заверил, что правительство «обязано принять срочные меры для восстановления уверенности в том, что такое больше не повторится».

Также премьер-министр Таиланда высказался о смертной казни на фоне общественного резонанса, вызванного убийством сразу пяти человек, в том числе 17-летнего Романа и 22-летней Дианы из России.