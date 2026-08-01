Премьер Таиланда извинился из-за убийства брата и сестры Назимовых из России

Премьер-министр Таиланда Чанвиракун извинился из-за убийства брата и сестры Назимовых

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун прибыл в Паттайю, где убили брата и сестру Назимовых из России, и извинился. Об этом сообщает РИА Новости.

Чанвиракун приехал на место преступления, а также посетил полицейский участок, где держат двух подозреваемых — Понга и Тхонга. «Мы приносим свои извинения за случившееся», — заявил он, добавив, что в Таиланде больше не допустят подобного.

Утром 1 августа сообщалось, что в Таиланде разгневанные местные жители призвали казнить преступников, подозреваемых в расправе над двумя россиянами — Романом и Дианой — и тайской семьей из трех человек.

Ранее похитители двух россиян в Таиланде признались в расправе над ними. О пропаже брата и сестры Назимовых, эмигрировавших из России в Таиланд около пяти лет назад, стало известно 26 июля.