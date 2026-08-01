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13:26, 1 августа 2026 (обновлено: 13:43, 1 августа 2026)Бывший СССР

В МИД резко высказались об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Запорожской области

Мирошник: Спонсоры Киева снабжают террористов, наносящих удары по пассажирским автобусам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Балицкий Евгений / Max

Западные спонсоры Киева снабжают террористов, намеренно наносящих удары по пассажирским автобусам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Спонсоры Киева должны точно понимать именно на таких фактах, что они снабжают вооружением обезумевших террористов, чтобы те могли атаковать пассажирские автобусы с гражданским населением», — отметил дипломат.

При этом Мирошник подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали свои удары по мирным жителям, включая пассажирские автобусы. Он добавил, что это является актом террористической войны.

Ранее ВСУ атаковали автобус с 55 мирными жителями в Запорожской области — жертвой удара стал один человек и еще 12 пострадали. Как отметил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, автобус вез работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой в город.

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