Накопительные пенсии россиян пересчитают с 1 августа

Депутат Говырин: Накопительная пенсия будет пересчитана — она увеличится на 17,3 %

С 1 августа накопительная пенсия будет пересчитана. Об этом RT заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам депутата, основанием для этого послужит инвестиционный доход за 2025 год. «Пенсионные накопления размещают государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и девять частных компаний, всего гражданам доступно 13 портфелей. Доходность по итогам прошлого года более чем втрое превысила инфляцию, которая составила 5,6 процента, поэтому и прибавка получилась ощутимой», — рассказал Говырин.

Депутат также назвал категории граждан, для которых повышение будет выше. Ими окажутся участники программы софинансирования, а также родители, направившие материнский капитал на пенсию, — повышение составит 19,3 процента. «Такие граждане получают срочную пенсионную выплату, она назначается на выбранный срок от десяти лет и корректируется по отдельному коэффициенту», — пояснил Говырин.

В заключение Алексей Говырин заметил, что никаких заявлений на перерасчет подавать не нужно, так как он произойдет автоматически. «Повышение затронет около 136 тысяч получателей накопительной пенсии и еще 37,3 тысячи человек со срочной выплатой. Тем, кто пока не проверял свои накопления, стоит заказать выписку с лицевого счета на Госуслугах и уточнить, назначена ли выплата», — подытожил спикер.

Также Алексей Говырин заявил о праве работающих пенсионеров на дополнительный отпуск. «Пенсионер по старости также вправе ежегодно получить до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты», — отметил он.