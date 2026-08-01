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14:46, 1 августа 2026 (обновлено: 14:57, 1 августа 2026)Россия

Большегруз разорвало после аварии в Пермском крае

Грузовик загорелся и взорвался после ДТП в Пермском крае
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Большегруз разорвало на части после дорожно-транспортного происшествия в Пермском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на администрацию Нытвенского района.

Авария с участием грузовика случилась на трассе около деревни Марчуги. На кадрах из местных пабликов видно, что машина загорелась, а затем произошел мощный взрыв, разорвавший большегруз на части.

Ранее женщину, пострадавшую в ДТП на МКАД, доставили в больницу на вертолете. Днем 30 июля на МКАД столкнулись пять автомобилей. В результате один человек не выжил, еще трое пострадали.

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