Большегруз разорвало после аварии в Пермском крае

Грузовик загорелся и взорвался после ДТП в Пермском крае

Большегруз разорвало на части после дорожно-транспортного происшествия в Пермском крае. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на администрацию Нытвенского района.

Авария с участием грузовика случилась на трассе около деревни Марчуги. На кадрах из местных пабликов видно, что машина загорелась, а затем произошел мощный взрыв, разорвавший большегруз на части.

Ранее женщину, пострадавшую в ДТП на МКАД, доставили в больницу на вертолете. Днем 30 июля на МКАД столкнулись пять автомобилей. В результате один человек не выжил, еще трое пострадали.

