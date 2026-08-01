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15:59, 1 августа 2026 (обновлено: 16:19, 1 августа 2026)Россия

В Минобороны оценили успехи на запорожском направлении

Белоусов похвалил бойцов за взятие Любицкого в Запорожской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов оценил успехи Вооруженных сил (ВС РФ) на запорожском направлении. Как сообщает Telegram-канал ведомства, он похвалил бойцов за взятие села Любицкое.

«Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», — говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.

Свои слова глава Минобороны адресовал командованию и личному составу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Е.А. Щаденко, отметив, что солдаты уверенно продвигаются в Запорожской области.

Ранее в Минобороны раскрыли значение Любицкого. В ведомстве подчеркнули, что его взятие позволило армии расширить плацдарм на реке Верхняя Терса. В свою очередь, это создает условия для продвижения в Запорожской области.

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