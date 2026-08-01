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16:46, 1 августа 2026Мир

Нетаньяху отказал Украине

Нетаньяху отказал Украине в передаче «Железного купола» в 2023 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2023 году отказал Украине в передаче системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», хотя США оплатили ее. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

В частности, три года назад сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предложил передать эту систему ПРО Украине. Однако израильский премьер заблокировал эту инициативу.

«Израильский премьер-министр наложил вето на передачу, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, которое предоставляет Израилю решающее слово в использовании системы, несмотря на то, что рассматриваемые ракетные батареи были оплачены правительством США», — отмечается в материале издания.

Ранее научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов заявил в беседе с «Лентой.ру», что между Израилем и Украиной существует напряженность в отношениях. Вызвана она конкуренцией за американскую военную помощь. Обе страны хотят получить комплектующие для средств противовоздушной обороны и боеприпасы.

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