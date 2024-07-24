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00:05, 31 июля 2026Мир

«Им нечего обсуждать». Почему у Нетаньяху портятся отношения с Зеленским и может ли Израиль разорвать союз с США?

Востоковед Лукьянов: Нетаньяху видит в Зеленском недальновидного политика
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказаться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в США, так как считает его недальновидным политиком. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

В частности, эксперт напомнил, что в прошлом году Украина обвиняла израильские компании в помощи России обходить санкции, в том числе против ее продовольственного экспорта. Востоковед подчеркнул, что такое поведение Киева привело к громкому скандалу и разбирательству, от которого пострадали многие из израильской элиты.

Это не могло не сказаться на том, как лично Нетаньяху относится к Зеленскому. Вероятно, что опытный израильский политик воспринимает это как недальновидную, неуважительную позицию. А значит, он не считает украинского коллегу надежным партнером

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Ранее Нетаньяху и Зеленский прибыли в США для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Политики увиделись и недолго поговорили во время процессии, однако, по данным газеты Haaretz, израильский премьер отказал украинскому президенту в полноценной встрече.

По информации издания, первоначально предложение о встрече поступило от канцелярии Нетаньяху. После того как офис Зеленского подтвердил готовность к переговорам, израильская сторона перестала выходить на связь, а позднее объяснила отказ плотным графиком премьер-министра. При этом другой источник газеты утверждает, что инициатива исходила от украинской стороны, однако офис премьера Израиля, по его словам, не ответил на запрос о переговорах.

Кроме того, газета The Wall Street Journal (WSJ) также сообщила о прохладном приеме Нетаньяху президентом США Дональдом Трампом.

Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается

The Wall Street Journalгазета

Отмечается, что напряженность в отношениях между Трампом и Нетаньяху нарастала в течение нескольких последних недель. По данным издания, до конца прошлой недели оставалось неясным, согласится ли американский президент на встречу с израильским премьером из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как указал Лукьянов, Нетаньяху отказал во встрече с Зеленским, так как не видит в нем надежного партнера. Кроме того, он обратил внимание на кадры разговора политиков во время прощания с сенатором Грэмом.

Было видно, что это не самый приятный и не самый теплый разговор

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

При этом исследователь указал, что Израиль и Украина фактически являются соперниками, так как обе страны заинтересованы в военных поставках из США.

Меняющаяся ситуация внутри США превращает Украину и Израиль в конкурентов в борьбе за американскую помощь. Прежде всего, комплектующие для средств ПВО, поставки дефицитных материалов. Консенсуса здесь нет, поэтому двум странам нечего обсуждать

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Что известно о конфликте Нетаньяху с окружением Трампа?

Помимо истории с Зеленским, Нетаньяху оказался в центре внимания из-за растущего напряжения в отношениях с Белым домом. По данным портала Axios, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Нетаньяху провели откровенный разговор о разногласиях между странами.

Напряженность между политиками нарастала за кулисами — Нетаньяху был недоволен публичной критикой в свой адрес со стороны Вэнса, а также в частном порядке критиковал роль американского вице-президента в конфликте с Ираном

Вэнс, в свою очередь, считал, что Нетаньяху использует союзников в СМИ в Израиле и США, чтобы нападать на него и подрывать его позиции.

Кроме того, Нетаньяху обсудил с Трампом ситуацию вокруг иранского конфликта. По данным газеты The Wall Street Journal, американский лидер предложил три возможных сценария:

  1. Дипломатическое соглашение и уступки со стороны США;
  2. Усиление экономического давления с ужесточением блокады без перехода к боевым действиям;
  3. Возобновление масштабных военных действий.

Нетаньяху, как утверждается, не стал отдавать предпочтение ни одному из сценариев. При этом глава израильского правительства в ответ представил план поэтапного отказа от американской военной помощи в течение ближайших 10 лет под предлогом растущей независимости еврейского государства в обороне и экономике.

Как отметил Лукьянов, между США и Израилем давно копились противоречия.

Серьезные разногласия появились давно. За последние три года Израиль развернул серию военных кампаний по всему Ближнему Востоку (...) и это вместе с оккупацией территорий и расправами над неугодными оттолкнуло многих американских избирателей. Трамп не может это игнорировать

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

«Политические линии Трампа и Нетаньяху находятся под сильным испытанием, поскольку Израиль втягивал США в невыгодные для себя конфликты. К тому же Тель-Авив остается непредсказуемым партнером, на которого у Вашингтона нет серьезных инструментов влияния. Все это неудобно Трампу, который привык к подчинению слабых», — подчеркнул аналитик.

Востоковед напомнил, что американскому лидеру срочно нужны дипломатические успехи, которые он мог бы использовать для победы Республиканской партии на выборах в Конгресс. Однако Израиль принципиально не хочет делать никаких уступок Ирану, поэтому раздражение администрации Трампа возрастает.

Эти разногласия накапливаются как снежный ком, поэтому израильское руководство говорит о снижении зависимости от США, в том числе в военных вопросах. Смена поколений и приход к власти новых сил могут окончательно изменить отношения двух стран, сделав их холодным и более сдержанными

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН
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Как противоречия США и Израиля скажутся на иранском конфликте?

Как отметил Лукьянов, США и Израиль фактически ведут две параллельных войны против Ирана.

«Но позиции Вашингтона и Тель-Авива тесно связаны. Это будущее Ормузского пролива, безопасность монархий Персидского залива, будущее ядерного оружия, энергетическая безопасность», — рассказал эксперт.

Однако исследователь обратил внимание, что на иранском направлении раздражение США от действий Израиля возрастает. Тем не менее, администрация Трампа попала в невыгодную для себя ситуацию, которая делает ее зависимой от действий Нетаньяху.

Противоречий между США и Израилем становится все больше. Но просто выйти из конфликта Трамп не может, так как он может потерять лицо и понести убытки

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Как Россия реагирует на ситуацию вокруг Ирана?

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия видит значительное обострение ситуации вокруг Ирана.

«Несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана», — отметил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что Вашингтон возобновит усилия на украинском направлении после того, как ситуация вокруг Ирана будет урегулирована.

5 июня президент России Владимир Путин выразил сожаление, что на Ближнем Востоке произошел конфликт США и Ирана. Он подчеркнул, что Москва настаивает на сохранении перемирия и отказа Вашингтона и Тегерана от дальнейшей эскалации ситуации.

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