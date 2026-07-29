В США заговорили об изменении отношения Трампа к Нетаньяху

WSJ: Трамп оказал Нетаньяху менее теплый прием из-за затягивания войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп менее радушно, чем обычно, встретил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме. На это обратила внимание газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Нетаньяху получил от Трампа менее радушный прием, поскольку война с Ираном затягивается», — следует из текста публикации.

Отмечается, что напряженность в отношениях между Трампом и Нетаньяху нарастала в течение нескольких последних недель. По данным издания, до конца прошлой недели оставалось неясным, согласится ли американский президент на встречу с израильским премьером из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Тем не менее, как сообщает WSJ, встреча двух лидеров прошла в позитивной и продуктивной атмосфере. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что между Трампом и Нетаньяху сложились «крепкие» отношения, а сам израильский премьер-министр назвал прошедшую встречу «одним из лучших разговоров» с президентом США.

Ранее Дональд Трамп отметил, что вместе с представителями Конгресса провел очень хорошую встречу с Нетаньяху, «очевидно, обсуждалось много важных тем». Других подробностей американский лидер не привел.