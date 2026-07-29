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11:27, 29 июля 2026 (обновлено: 11:35, 29 июля 2026)Интернет и СМИ

Юрист высказался об обвинениях в спонсировании терроризма покупающих Telegram Premium

Юрист Багатурия: Покупка Telegram Premium не будет считаться спонсированием терроризма
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: David Gyung / Shutterstock / Fotodom

Покупка Telegram Premium или звезд не будет считаться спонсированием терроризма после объявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск по статье о террористической деятельности. Об этом рассказал юрист Вадим Багатурия, его слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

«Для признания Telegram террористической или экстремистской платформой нужно решение Верховного Суда РФ (...). Пока такого решения нет, покупка каких-либо цифровых элементов Telegram не является деятельностью, связанной с терроризмом», — объяснил специалист.

Он уточнил, что ограничения работы платформы Роскомнадзором не означает, что Telegram признали запрещенной организацией.

Утром 29 июля стало известно, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Его обвинили в содействии террористической деятельности. По данным ведомства, Telegram не удалил многочисленные сообщества, которые использовались для подготовки в России террористических актов, массовых убийств и деятельности кибермошенников. Кроме того, платформа не удаляла запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», адрес которого внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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