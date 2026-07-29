Юрист высказался об обвинениях в спонсировании терроризма покупающих Telegram Premium

Юрист Багатурия: Покупка Telegram Premium не будет считаться спонсированием терроризма

Покупка Telegram Premium или звезд не будет считаться спонсированием терроризма после объявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск по статье о террористической деятельности. Об этом рассказал юрист Вадим Багатурия, его слова приводит телеканал «Звезда» в Telegram.

«Для признания Telegram террористической или экстремистской платформой нужно решение Верховного Суда РФ (...). Пока такого решения нет, покупка каких-либо цифровых элементов Telegram не является деятельностью, связанной с терроризмом», — объяснил специалист.

Он уточнил, что ограничения работы платформы Роскомнадзором не означает, что Telegram признали запрещенной организацией.

Утром 29 июля стало известно, что ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Его обвинили в содействии террористической деятельности. По данным ведомства, Telegram не удалил многочисленные сообщества, которые использовались для подготовки в России террористических актов, массовых убийств и деятельности кибермошенников. Кроме того, платформа не удаляла запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», адрес которого внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.