Зеленский рассказал о последнем разговоре с сенатором Грэмом

Зеленский: Во время визита Грэма в Киев обсуждалась дальнейшая поддержка Украины

Во время визита в Киев сенатор Конгресса США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) обсуждал с президентом Владимиром Зеленским дальнейшую поддержку Украины. Об этом украинский лидер заявил в Telegram.

«Мы виделись совсем недавно, и очень символично, что последней зарубежной поездкой сенатора Грэма был визит в Киев. Мы говорили о важных вещах-дальнейшей поддержке Украины и усилении давления на Россию», — написал украинский лидер.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. Перед этим он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Зеленский заявил о соглашении с Трампом по ракетам Patriot. По его словам, Вашингтон согласен дать Киеву лицензии на производство.