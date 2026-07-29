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12:55, 29 июля 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об эксплуатирующих эмоции мошенниках

Депутат Госдумы Немкин: Мошенники обманывают россиян с помощью «подтверждения» аккаунта
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: smolaw / Shutterstock / Fotodom

Мошенники теперь делают ставку на доверчивость пользователей и рассылают электронные письма на почту с уведомлением о необходимости подтвердить учетную запись, иначе аккаунт будет удален. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, сообщает RT.

По его словам, особенность этой схемы в том, что мошенники даже не стараются замаскировать процесс кражи информации под сложную техническую операцию.

«В письме пользователя просят просто ответить на сообщение и указать свои персональные данные: имя, фамилию, логин и пароль от электронной почты», — указал он.

Преступники рассчитывают, что человек поверит и выполнит требования, не думая о последствиях. При этом мошенники, получив учетные данные, также получают контроль над ящиком, а это опасно, так как дает доступ к зарегистрированным через него сервисам, в том числе к банкам, соцсетям и маркетплейсам.

Они эксплуатируют человеческие эмоции — страх потерять доступ к важному сервису, ощущение срочности и доверие к сообщениям, внешне похожим на официальные уведомления

Антон Немкиндепутат Госдумы

По словам парламентария, легитимные сервисы никогда не запрашивают логин и пароль письмом и не просят подтверждать учетную запись таким способом. При получении таких уведомлений лучше самому перейти на официальный сайт сервиса или воспользоваться его приложением на телефоне, а не следовать инструкциям из письма.

«Если пароль уже был передан мошенникам, его необходимо незамедлительно сменить и включить двухфакторную аутентификацию», — предупредил Немкин.

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