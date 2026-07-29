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13:56, 29 июля 2026Спорт

Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

Лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар завершил карьеру в национальной команде
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Paul Childs / Reuters

Лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар завершил карьеру в национальной команде. Об этом сообщает TNT Sports.

«Мое время в сборной подошло к концу. Думаю, я вписал свое имя в ее историю, и я очень счастлив. Я отдавал кровь и жизнь, всегда сражался за желтую футболку, но больше не хочу этого», — заявил 34-летний форвард.

Последним матчем Неймара в футболке пятикратных чемпионов мира стала игра 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Норвегии. Бразильцы уступили со счетом 1:2, а Неймар, забивший единственный мяч команды, не сдержал слез после финального свистка. В составе сборной Бразилии игрок провел 130 матчей, в которых забил 80 голов. Неймар выступает за «Сантос», чьим воспитанником он является. Также нападающий играл за «Барселону», ПСЖ и «Аль-Хиляль».

Ранее стало известно, что Неймар пропустил тренировку «Сантоса». Также он после матча чемпионата Бразилии с «Шапекоэнсе» назвал одного из партнеров по команде куском дерьма. «Это был разговор со всей командой. Тот, кто публикует недобросовестные и лживые материалы, ничего не знает», — так игрок прокомментировал сведения о конфликте.

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