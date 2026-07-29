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14:44, 29 июля 2026 (обновлено: 14:48, 29 июля 2026)Мир

Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским

Haaretz: Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским во время их визитов в Вашингтон
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их визитов в Вашингтон. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

По информации украинского источника, первоначально предложение о встрече поступило от канцелярии Нетаньяху. После того как офис Зеленского подтвердил готовность к переговорам, израильская сторона перестала выходить на связь, а позднее объяснила отказ плотным графиком премьер-министра.

При этом другой источник издания утверждает, что инициатива исходила от украинской стороны, однако офис Нетаньяху, по его словам, не ответил на запрос о переговорах.

Владимир Зеленский 28 июля прибыл в США для участия в церемонии прощания с Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Перед этим он встретился с Трампом в Белом доме. По словам украинского президента, стороны обсудили производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

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