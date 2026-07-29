В России высказались о знаках для Москвы на переговорах Трампа и Зеленского

Депутат Журавлев: Россия не заметила никаких знаков в переговорах Трампа и Зеленского

Никаких особых знаков в переговорах президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Россия не заметила, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что судьба конфликта решится на поле боя, а не на таких встречах.

«Я считаю, что и следить за переговорами Трампа и Зеленского нет никакого смысла. США опять расскажут о том, что Украину поддерживают, и Киев выжмет из Вашингтона очередные миллиарды, как не раз уже бывало. После этого пойдут басни о том, что для ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру") боеприпасы будут теперь по лицензии производиться на украинских заводах, хотя давно ясно, что никаких заводов на Украине нет, и это просто способ легализовать поставки западного оружия», — сказал парламентарий.

По его словам, таких переговоров было уже с десяток и еще столько же будет, и придавать им особое внимание не следует.

«Судьба конфликта решится на поле боя, и будет так, как определит русский солдат. Ему на мнение Трампа, а тем более Зеленского, наплевать», — заключил Журавлев.

Трамп и Зеленский встретились 28 июля. Президент Украины заявил, что обсудил с американским лидером производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, они также рассмотрели урегулирование украинского кризиса.

