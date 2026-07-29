Киберэксперт оценил последствия для интернет-трафика от обрезки Финляндией кабеля в Россию

Трухачев: Обрезка Финляндией кабеля в Россию для трафика будет незаметна

Финляндия не способна обрезать кабель для интернет-трафика, поступающего в Россию, однако даже если это произойдет, обычные пользователи ничего не заметят, полагает специалист технической и информационной безопасности Сергей Трухачев. Последствия он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее финская энергетическая компания Fingrid предупредила российских операторов связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, по которым проходит часть международных линий связи с Россией.

Подобные темы поднимались еще в 2023 году, когда некоторые европейские политики заявляли, что отключат подводные кабели, чтобы отрезать Россию от глобального интернета, напомнил киберэксперт. При этом, отметил Трухачев, как проводные линии связи, так и подводные кабели децентрализованы, поэтому повреждение какой-то одной линии обычными пользователями практически не ощущается. Ущерб может коснуться только компаний, которые потребляют огромное количество трафика в научных или промышленных целях, добавил он.

«Децентрализованность закладывалась при проектировании. Даже когда возникали отключения, сбои в работе (как умышленные, так и технические) это никоим образом никогда не воздействовало на пользователя. И это очень легко подтвердить. Не встретить таких заголовков, что какой-то город остался без интернета, хотя вы понимаете, что новость об отключении какого-то даже маленького региона максимально быстро просочится в СМИ», — сказал эксперт.

По словам специалиста, все заявления об отключении России от связи или интернета никогда не заканчивались какими-то реальными действиями по двум причинам. Во-первых, потому что это невозможно сделать. Во-вторых, потому что подобные действия никто не согласует.

До этого замглавы Минцифры Иван Лебедев заявлял, что российские власти больше не рассматривают планы введения платы за зарубежный интернет-трафик для пользователей.