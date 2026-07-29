Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:21, 29 июля 2026 (обновлено: 17:31, 29 июля 2026)Бывший СССР

Появились подробности захода армии России в город-крепость в ДНР

ВС России смогли продвинуться к стеле у Дружковки в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли продвинуться к стеле у Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Штурмовики 3-го армейского корпуса наступают к населенным пунктам Дружковской городской общины, расположенным севернее освобожденной Константиновки», — указано в сообщении.

На видео, опубликованном в канале, указано, что мотострелковый полк российских войск продвинулся в районе автомобильной стелы на трассе Константиновка — Алексеево-Дружковка.

Ранее стало известно, что российские штурмовики группировки войск «Южная» зашли в Дружковку. Населенный пункт считается одним из городов-крепостей Донбасса. В их число также входят Краматорск и Славянск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Финляндия угрожает обрезать России оптоволокно. Как это повлияет на россиян и останутся ли они без интернета?
    Врач раскрыл простой и эффективный способ улучшить состояние здоровья
    Жителей Московского региона предупредили об опасности
    В Китае оценили безвизовый режим с Россией
    Появились подробности захода армии России в город-крепость в ДНР
    Готовность россиян покупать фермерские продукты оценили
    Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
    Пожары в Канаде приблизились к историческому рекорду
    Медведев обратился к россиянам с призывом консолидироваться для победы в СВО
    Редчайший розовый антарктический кальмар впервые попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok