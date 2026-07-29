Появились подробности захода армии России в город-крепость в ДНР

ВС России смогли продвинуться к стеле у Дружковки в ДНР

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли продвинуться к стеле у Дружковки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Штурмовики 3-го армейского корпуса наступают к населенным пунктам Дружковской городской общины, расположенным севернее освобожденной Константиновки», — указано в сообщении.

На видео, опубликованном в канале, указано, что мотострелковый полк российских войск продвинулся в районе автомобильной стелы на трассе Константиновка — Алексеево-Дружковка.

Ранее стало известно, что российские штурмовики группировки войск «Южная» зашли в Дружковку. Населенный пункт считается одним из городов-крепостей Донбасса. В их число также входят Краматорск и Славянск.