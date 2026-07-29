Летучая мышь забралась в квартиру россиян и уснула

Летучая мышь забралась в квартиру к жителям города Октябрьского в Башкирии и уснула. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал Mash Batash.
Жильцы внезапно обнаружили незваную гостью в одной из комнат. На снятой ими записи можно увидеть, что она повисла вниз головой в углу за шторой.
Хозяева рассказали, что не знают, каким образом животное проникло в их квартиру. Они вызвали на место спасателей, которые накрыли летучую мышь тряпкой и выпустили на улице.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки летучая мышь проникла в одну из квартир и укусила кошку хозяев, после чего у последней началась рвота.