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18:16, 29 июля 2026 (обновлено: 18:28, 29 июля 2026)Экономика

Летучая мышь забралась в квартиру россиян и уснула

Mash Batash: Летучая мышь забралась в квартиру к жителям Октябрьского и уснула
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

Летучая мышь забралась в квартиру к жителям города Октябрьского в Башкирии и уснула. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал Mash Batash.

Жильцы внезапно обнаружили незваную гостью в одной из комнат. На снятой ими записи можно увидеть, что она повисла вниз головой в углу за шторой.

Хозяева рассказали, что не знают, каким образом животное проникло в их квартиру. Они вызвали на место спасателей, которые накрыли летучую мышь тряпкой и выпустили на улице.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки летучая мышь проникла в одну из квартир и укусила кошку хозяев, после чего у последней началась рвота.

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