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16:28, 9 июня 2026Экономика

Летучая мышь залетела в московскую квартиру и ранила кошку

В Москве летучая мышь залетела в квартиру и укусила кошку
Александра Качан (Редактор)

Фото: Rudmer Zwerver / Shutterstock / Fotodom

Летучая мышь залетела в одну из квартир в Москве и ранила кошку хозяев. Об инциденте в столице стало известно изданию 360.ru.

Квартира, о которой идет речь, находится в одном из домов в районе Раменки на улице Удальцова. Мышь проникла в жилье и укусила кошку, после чего у домашнего питомца началась рвота. Собственники вызвали специалистов, которые поймали летучую мышь.

Ранее сообщалось, что несколько жителей города Нурлат в Республике Татарстан отравились газом после того, как в дымоотводящей трубе газового водонагревателя застрял голубь. В результате в больницу попали два ребенка, мужчина и женщина.

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