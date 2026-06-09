Летучая мышь залетела в московскую квартиру и ранила кошку

В Москве летучая мышь залетела в квартиру и укусила кошку

Летучая мышь залетела в одну из квартир в Москве и ранила кошку хозяев. Об инциденте в столице стало известно изданию 360.ru.

Квартира, о которой идет речь, находится в одном из домов в районе Раменки на улице Удальцова. Мышь проникла в жилье и укусила кошку, после чего у домашнего питомца началась рвота. Собственники вызвали специалистов, которые поймали летучую мышь.

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